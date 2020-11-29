بدلًا من "الملك" محمد إمام يستقر على اسم "النمر" لمسلسله المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان محمد إمام بتغيير اسم مسلسله المُقبل لـ"النمر" بدلاً من الملك، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وهو من إنتاج شركة سينرجي، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض.

والمسلسل من المقرر انطلاق تصويره في منتصف شهر ديسمبر المقبل، ويعتبر التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد إمام والسيناريست محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعد تقديمهم مسلسل "هوجان".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد إمام الدرامية مشاركته في مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أمير كرارة، ماجدة منير، ضياق عبد الخالق، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.