غدًا.. الهناجر تستضيف العرض المسرحي "فستان أحمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى " فستان أحمر" لفريق بصمة للفنون والتنمية والدعم النفسى، فى السادسة والنصف من مساء غدا الاثنين، بقاعة هدى وصفى بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .

"فستان أحمر" هو عرض مسرحي يعالج قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعى مثل الختان والتحرش والزواج المبكر والعنف الأسرى، كما يهدف العرض إلي تمكين ودعم وتعزيز دور المرأة، إخراج وتدريب شريف القزاز إستشاري علاج بالفن، تدريب أماني عبد العال اخصائي نفسي اكلنيكي وإستشاري تدريب .

وعن العرض يقول مخرجه، إنه نتاج ورشة تدريبية مع فريق من المتدربين لم يسبق لمعظمهم التمثيل أو الوقوف علي خشبة المسرح، تم تدريبهم علي فنون الدراما المختلفه، بهدف استخدام الفنون وخاصة السايكو دراما في معالجة القضايا الاجتماعية المختلفة، وإحداث تغيرات إيجابية علي المستوي النفسي والاجتماعي، سواء لدي فريق العمل أو لدي الجمهور.