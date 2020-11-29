يسرا: "حاسبوا على كلامكم.. أنا ضد التنمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة يسرا ، سفيرة النوايا الحسنة الإقليمية للشرق الأوسط أفريقيا برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز، عن مشاركتها في الحملة الإلكترونية "ضد التنمر" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبالتعاون مع اليونيسيف والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبالإشتراك مع إنستجرام.

وتهدف الحملة للحد من ظاهرة التنمر التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتوعية الجماهير بخطورة التنمر اللفظي وتأثيرها النفسي الضار على المجتمع والأطفال.

وقالت يسرا، "حاسبوا على كلامكم .. خدوا بالكم من كل كلمة بتقولها .. أنا ضد التنمر".

وكانت يسرا، أعلنت منذ أيام قليلة عن مشاركتها في حملة (كلنا معك) التي أطلقتها الأمم المتحدة، للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتي انتشرت بشكل ملحوظ حول العالم مع فترة انتشار جائحة كورونا والالتزام بالمنازل لفترات طويلة طبق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.



وشارك بالحملة عدد من الفنانات بينهم هند صبري، ونيللي كريم، وأمينة خليل.