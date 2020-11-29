بفستان لافت.. سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها من أحدث إطلالة

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، عدة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى أبو ضيف بمظهر لافت، مرتدية فستانا جذابا باللون الأسود ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع لوك ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها الطبيعية.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالتالى :

-جميلة يا فنانة

-ايه القمر ده

-فساتينك جريئة جدا

وتظهر سلمي أبو ضيف في فيديو آخر وهي تحمل شنطة صغيرة على كتفها، باللون الأبيض، وتتحرك أمام المرآة لكي تبرز شكلها مع شكل الفستان.

وتعد سلمي أبو ضيف من نجمات الفن والمشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

ولفتت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف الأنظار بمجموعة من الإطلالات والتصميمات المختلفة والأنيقة التي أثارت بعضها الجدل لانها جمعت بين الجرأة والأناقة والبساطة وعدم المبالغة. وتقوم سلمي أبو ضيف بتطبيق تسريحات الشعر وصيحات الماكياج البسيطة والمتناسقة مع وجهها مما يكشف عن جمال ملامحها، و تتميز بأنها من النجمات التي تطل على متابعيها من حين لآخر بلوك جديد ومختلف سواء كاجوال أو كلاسيك.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".

وعرض لسلمى أبوضيف، مؤخرًا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "الا أنا" الذي يعرض على قناة دي إم سي.

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.