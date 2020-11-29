أخبار الاستديوهات.. عودة أميرة العايدي مع ملاك.. وطارق لطفي وخالد الصاوي بين القاهرة - كابول

يواصل عدد من الفنانين تصوير أعمالهم الفنية الجديدة في الاستديوهات حاليا.. التقرير التالي يرصد من خلال هذه الجولة السريعة في الاستديوهات أبرز هؤلاء الفنانين..

أميرة العايدي

تواصل الفنانة أميرة العايدى تصوير دورها فى مسلسل "ملاك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.







مسلسل "ملاك" من تأليف حسان دهشان، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، محمود عبد المغني، آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدي. وقالت الفنانة أميرة العايدى، فى تصريح لـ "دوت الخليج": "إننى أواصل حاليا تصوير مسلسل "ملاك" والذى أقدم فيه دورا جديدا ومختلفا عن الأدوار التى قدمتها من قبل، كما أننى سعيدة بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين". تدور أحداث مسلسل "ملاك" فى إطار اجتماعى من خلال قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان خلال أحداث العمل.



فتحي عبد الوهاب يبدأ الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الأيام المقبلة تصوير مشاهد مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "فوبيا". ويقدم فتحي عبد الوهاب شخصية رجل يعاني من عدم الاتزان والفوبيا يعمل في منصب مرموق ويحاول استغلال نفوذه ومنصبه لتحقيق طموحاته الشخصية. المسلسل كان مقررا أن يلعب بطولته النجم خالد الصاوي وانتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده في 2017 وتوقف بسبب خلافات مع شركة الإنتاج وتوقف العمل. "فوبيا" من بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، ومن تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر. طارق لطفي

يواصل طارق لطفي وخالد الصاوي تصوير مسلسل "القاهرة كابول" في الغردقة، حيث انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من ثلثي مشاهد المسلسل، ويتبقى فقط المشاهد التي سيتم تصويرها فى إحدى الدول الأوروبية.

مسلسل "القاهرة كابول" يعرض في رمضان المقبل، وهو من بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.



أحمد عز

يواصل أحمد عز تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" المنتظر عرضه في رمضان المقبل، بعد عودة فريق العمل من صربيا، ومن المتوقع الانتهاء من التصوير خلال شهر.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وبطولة ماجدة زكي، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، وأحمد فؤاد سليم.

أحمد فهمي

يصور أحمد فهمى مسلسله الجديد "قارئة الفنجان"، في بيروت، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج محمد جمعة.



نيرمين الفقي