مادلين طبر: برامج التوك شو صعبة

وقالت في تصريح لصدي البلد: سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إلي عن البرنامج خاصة أن البرنامج يناقش فئة معينة من الجمهور حيث أنني أفضل هذه النوعية من البرامج.

وتابعت: لا أريد أن أقدم برامج التوك شو علي الرغم من أهمية هذه النوعية من البرامج ولكن أجد نفسي في البرامج الاجتماعية أيضا هذه النوعية من البرامج لها تحضيرات ومجهودات خاصة.

وأضافت: أنا من المذيعين الذين يهتموا بكل التفاصيل بداية من الموضوعات التي يتم طرحها أيضا اختيار نوعية الضيوف كما أنني أركز علي الموضوعات التي تهم المشاهدين.

وعبرت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل "الوجه الآخر" الذي عرض مؤخرا أمام ماجد المصري.

وقالت مادلين طبر، لصدى البلد: إنني فؤجئت بأن قصة المسلسل من تأليف ماجد المصري، ووجدت أن العمل مكتوب بشكل احترافي ومرتب بشكل جذبني خاصة أن العمل من واقع مجتمع وناقش عددا كبيرا من القضايا التي تهم المشاهد". وأضافت : لم تكن المرة الأولي التي تجمعني به خاصة أننا قدمنا سويا مسلسل لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006 وكنت أقدم شخصية راقصة فى فترة الحرب العالمية الأولى.