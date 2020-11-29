حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم
ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما اختلف على أسبابه.
وعلم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من "الهضبة" أنه لا صحة لصلح دينا الشربيني وعمرو دياب، أو عودتهما لممارسة حياتهما الزوجية بشكل طبيعي.
وأكد المصدر أن الخلاف بين دينا الشربيني وعمرو دياب مازال قائما، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي أدى للخلاف، والذي تردد أنه بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسمياـ وإقامة حفل زفاف، واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب وهكذا.
وترددت خلال الساعات الماضية شائعة ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة ايمى سالم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور التى تجمعهما، ونرصد لكم فى التقرير التالى 3 شائعات ارتباط طاردت الهضبة .
الفنانة إيمى سالم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى شائعة تزعم ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة ايمى سالم خاصة بعد تردد انباء حول انفصال الهضبة عن الفنانة دينا الشربينى.
وانتشرت عدد من الصور التى تجمع الهضبة بايمى سالم ويرجع تاريخ الصورة الى عامين تقريبا وتم التقاطها فى عيد ميلاد عمرو دياب وكانت معهما الفنانة دينا الشربينى.
كما ان الفنانة ايمى سالم نشرت الصورة عبر حسابها على انستجرام فى نفس توقيت التقاطها وهو الأمر الذى يؤكد انها صورة قديمة وليس لها علاقة بما يدور بين دينا الشربينى وعمرو دياب.
مديرة أعماله السابقة هدى الناظر
وترددت خلال السنوات الماضية شائعة ارتباط عمرو دياب بشكل سرى بمديرة أعماله السابقة هدى الناظر التى كانت تلاحقه فى كل مكان.
ولازمت هذه الشائعة الهضبة لسنوات طويلة ولكنها تلاشت بشائعة ارتباطه بالفنانة دينا الشربينى.
الفنانة دينا الشربينى
كانت شائعة ارتباط عمرو دياب ودينا الشربينى من ابرز الشائعات التى لاحقت الهضبة السنوات الاخيرة والتى بدات عام 2017 ولم تنته بعد.
بدأت الشائعة منذ عام2017 مع اول ظهور له مع الفنانة دينا الشربيني فتم الربط المباشر بين الصورة وبين مشروع ارتباط قادم بين النجمين وكان ابرز المساهمين في التأكيد هما النجمان نفسهما لتعمدهما الظهور سويا في كل المناسبات الخاصة والفنية حتى جاءت المكملة لتلك الشائعة وهي انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني في 2020 بعد 3 سنوات من التأكيدات غير المباشرة من النجمين عن الارتباط بينهما.
وهناك عدة روايات أشيعت مؤخرًا حول خلاف عمرو ودينا، منها أن عمرو ودينا متزوجان عرفيًا، وطلبت دينا إتمام الزواج بشكل رسمي مثلها مثل بقية أصدقائها وكأي امرأة، مع رغبتها أيضا في الإنجاب من عمرو دياب، إلا أن الهضبة رفض أمر الزواج الرسمي ولم يجد له مبررًا، مكتفيًا بزواجهما العرفي وعلاقتهما العاطفية المعروفة لدى الجميع.
وبحسب ما تم تداوله فإن عمرو دياب وزينة عاشور زوجته الأولي يحملان الجنسية البريطانية، وفي حال زواج عمرو دياب من دينا الشربيني رسميًا يحق لزوجته زينة وفقًا للقانون البريطاني الحصول على نصف ممتلكاته في بريطانيا.
أما الرواية الأخرى لخلاف عمرو دياب ودينا الشربيني، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هو وقوع خلاف بينهما في أحد الكافيهات، وبعدها تركت دينا المنزل، لكن بعض وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا قالوا إن عمرو دياب طرد دينا الشربيني من منزلهما، لكن مصدر مقرب من الثنائي أكد أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام.
كما كشف عدد من تقارير الصحفية أن سبب خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب هو غيرتها المبالغة فيها عليه ورفضها لالتقاط صور مع معجباته، وهو الأمر الذي أثار غضب الهضبة وصمم على الانفصال.
وبعد اشتعال الأزمة بأيام، ظهر عمرو دياب في إحدى حفلاته وهو يغني أغنية أماكن السهر التي أعدها في الأساس لدينا الشربيني، وتم تصوير مقطع فيديو له وهو يلمح تلميحات غريبة حول كلمات الأغنية، وقال ساخرًا للجمهور على المسرح: "المؤلف أوفر أوي" ردًا على كوبيله: "ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل".
رغم استمرار حالة الجدل حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، إلا أن الطرفين يلتزمان الصمت، ولم يرد أي من عمرو دياب أو دينا الشربيني على كل ما تردد حول انفصالهما لكشف حقيقة ما حدث بينهما، وهو الأمر الذي ينتظره جمهور عمرو دياب الذي اعتاد أن يشاركه لحظاته، خاصة منذ ارتباطه بدينا الشربيني.
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