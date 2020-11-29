مي عمر تشارك في مسلسل نسل الأغراب أمام السقا وكرارة

تقدم مى عمر البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدم مى شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى سياق متصل تصور مى عمر المشاهد الأخيرة فى مسلسلها "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث يتبقى لها أسبوع واحد فقط وتنتهى من العمل بالكامل تمهيدًا لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل.

مسلسل "لؤلؤ" سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

ونشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة مع زوجته الفنانة مى عمر، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي وعلق قائلًا: "مع الملكة"، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.

وأعلن عن إصابة الفنان محمد سامي بـ فيروس كورونا، بعد إجراء مجموعة من التحاليل إثر شعوره بالإرهاق والتعب، والتي جاءت النتيجة إيجابية.

يذكر أن محمد سامي أخرج مؤخرا مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا،

ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وهنادى مهنى، وأحمد خالد صالح، وأحمد خليل، وضياء عبد الخالق، وإنعام سالوسة، ومها نصار، وعايدة رياض، ومحمود حافظ، وليلى أحمد زاهر، وأحمد جمال سعيد، ومجدى فكرى، وعهدى صادق.