الرابر كريم الخميسي: قررت مواكبة تطور فن الراب وثقافة الشارع المصري بتراك "غالي".. منير فناني المفضل (حوار)

في الحقيقة حين قررت الرجوع إلى مجال غناء الراب، بعد أن انقطاع دام لمدة ثلاث سنوات، كنت أرغب في تقديم محتوى يواكب ثقافة المجتمع الحالي، فضلًا عن تطوير مزيكا الراب في هذه الفترة، فقمنا بالعمل على طرح تراك "غالي"، والذي يحكى عن الشارع بمنطقتي التي تربيت بها، وعادتها وتقاليدها الشرقية.

كريم الخميسي، بدأت ممارسة غناء فن الراب خلال عام 2013 وبدأت العمل منفردًا، وعملت على تطور موهبتي حتى التقيت بقيصر، وكان في ذلك الوقت يقوم بتأسيس باند "أر سي فاملي"، وفي الحقيقة هو من الأشخاص الذي ينسب لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لما وصلت له في مجال غناء الراب.

لمذا تغيبت عن ساحة غناء الراب لمدة سنوات، والسبب وراء رجوعك مرة أخرى؟

للأسف وقعت أنا وباند "أر سي فاملي"، في أزمات إنتاجية مع إحدى الشركات التي كانت تنتج لنا أعمالنا، بالإضافة إلى مشاكل فرعية دفعتني للابتعاد عن الغناء.

وأما قرار رجوعي لغناء الراب لرؤيتي بأن هذا الوقت المناسب حتى أرجع لغناء الراب وأن هذا الوقت المناسب لمواكبه التطور الذي شهده الراب في الوقت الراهن.

وكيف عملت على تطوير موهبتك ومزيكتك الخاصة للراب؟

قضيت الثلاث سنوات في تجارب عديدة داخل ساحة فن الراب، والبحث والتعمق في الثقافات التي انتشرت خلال الآونة الماضية بالشارع المصري، فضلًا عن كيفيه العمل على مواكبة موجة التطوبر بمزيكا الراب، حتى استطيع أن أقدم أعمالًا قوية تليق بجمهور الراب في مصر، وتنال إعجابهم.

لديك أزمة في حضور الحفلات، فما هي؟

في الواقع لا أحب الزحام على الإطلاق، وأجد صعوبة كبيرة في حضور الحفلات مهم كان حجم الفنان الذي يقدم الحفل، ومن الممكن أن يعود السبب لتعودي على التواجد على المسرح، وعندما توقفت حاولت حضور بعد الحفلات ولكن الأمر كان صعبًا بالنسبة لي.