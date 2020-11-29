بحضور مخرجته نجوى نجار .. الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" ينطلق تجاريًا في سينما زاوية

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار، في سينما زاوية بوسط البلد ابتداءً من 2 ديسمبر/ كانون الأول، سوف تحضر المخرجة عدداً من عروض زاوية حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد فاز فيلمها بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من المهرجان.



وفاز الفيلم خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.



بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم،

يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية. وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.

نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضاً ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.