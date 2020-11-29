محمد علي رزق ل"دوت الخليج الفني": الناس بتدعى عليا بسبب "خيط حرير".. وأستعد لمسلسل "فيرس"

القاهرة - محمد ابراهيم - بشخصية "مجدى" فى مسلسل "خيط حرير" استطاع أن يجذب انتباه الجمهور إليه، حيث جسد دور الطبيب الذى يتخلى عن مبادئه وأخلاقه من أجل المال.

أجري "دوت الخليج الفني" حوارا خاصا مع الفنان محمد علي رزق، ليكشف لنا كواليس تجربته فى مسلسل "خيط حرير"، ماحمسه فى تقديم شخصية "مجدي"، أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير وغيرها من الأمور الخاصة به.

وإلى نص الحوار:

ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل خيط حرير؟

هناك عدة عوامل حمستني للمشاركة فى "خيط حرير"، أولها الورق فهو مكتوب بشكل هائل جدا، ثانيا وجود مخرج كبير مثل أستاذ إبراهيم فخر، ثالثا الشخصية التى أقدمها، رابعاً أن المسلسل بطولة الفنانة مي عز الدين وهى فنانة لها شعبية كبيرة.

كيف جاء ترشيحك للدور ؟

جاء ترشيحى للدور من قبل مخرج العمل إبراهيم فخر.

وما الذي جذبك لشخصية مجدي وكيف تم التحضير لها؟

أن الشخصية جديدة ومختلفة وبها تطورات خلال الأحداث، واستعدت للشخصية من خلال المذاكرة الجيدة للورق وفهم تفاصيل الشخصية حتى استطيع أن أخرجها بشكلها الصحيح.

ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير ؟

آخر مشهد لشخصية "مجدي"، ولن أستطيع الإفصاح عنه حاليا.

كيف كان التعاون مع مي عز الدين؟

أنا ومي عز الدين أصدقاء قبل المسلسل ولكن لم أعمل معها من قبل وكان التعاون لطيف جدا وممتع، والصداقة سهلت علينا التعاون.

بعد عرض الحلقات .. هل تابعت ردود أفعال الجمهور على شخصيتك بشكل خاص والمسلسل بشكل عام؟

بالفعل تابعت ردود أفعال الجمهور من خلال السوشيال ميديا والحمد لله الردود إيجابية بشكل كبير وأنا سعدت بها جدا.

ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك ؟

الناس كانت بتدعى عليا وبيقولوا "منك لله يامجدى، عملت كده ليه فى مسك".

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