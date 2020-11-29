طلب غريب من يونس ابن منى زكي

شاركت الفنانة مني زكي، جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة في "انستجرام" أثناء حديثها لابنها يونس 4 سنوات في السيارة، حيث سألته عما يريد، فأكد لها أنه يرغب أن تطير سيارتهما في الجو.

من ناحية أخرى نشرت الفنانة منى زكى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وتعد الممثلة منى زكي واحدة من ألمع جيلها، وهو ما أهلها لتستحق التكريم هذا العام من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد عام 2009 ظهورها لبطولة فيلم "إحكي يا شهرزاد" ، مع المخرج يسري نصر الله ، و "ولاد العم" مع المخرج شريف عرفة.

وخلال أكثر من عشر سنوات قدمت فيها "أسوار القمر" ، مع السيناريست محمد حفظى ، ومن بطولة عمرو سعد وأسر ياسين ، وهو معدل متواضع للغاية.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عن منح الفنانة منى زكي ، جائزة فاتن حمامة للتميز ، قوبل بترحيب وحفاوة ، ستكون تستحق الإشادة بعد مسيرة عطاء ، أو ل.اعلان لها على مواصلة الرحلة وثقلها بعديد الشخصيات والأفلام القيمة.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي : "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز ، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا ، تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت، مؤكدا أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42.

من جانبها تقول منى زكي ، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق ، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.

منى زكي أردفت: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو جزء بسيط في دعم هذه المهمة ووصولها للمكانة اللائقة .. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".

منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين امتلأت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تظهر مواهبها المتعددة ، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، كما تثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

بداية أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و "أفريكانو" و "الحب الأول" و "تيمور وشفيقة" و "أبو علي" ، دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و "كده أوكي".

إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية ، كان لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و "عن العشق والهوى" و "اضحك الصورة تطلع حلوة" و "دم الغزال".