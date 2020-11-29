الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض ينطلق تجاريًا في سينما زاوية الأربعاء المقبل

ينطلق الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار، في سينما زاوية بوسط البلد ابتداءً من الأربعاء المقبل الموافق 2 ديسمبر، وتحضر المخرجة عددًا من عروض زاوية حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد فاز فيلمها بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من المهرجان.
ونشرت صفحة الفيلم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإعلان الرسمي للفيلم الذي فاز خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا، كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.
نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية، وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.
نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الأفلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.
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