بعد عودته للملاكمة.. تعرف على أبرز أعمال مايك تايسون الفنية

مؤشر البحث جوجل فى مصر وعدد من البلاد العربية بألاف من عمليات البحث بعد عودته لممارسة رياضة الملاكمة.
وكان مايك تايسون اتجه للعمل الفنى من خلال عدة ادوار نرصدها فى التقرير التالى ..
مسلسل Webster
أول عمل شارك فيه كممثل كان عام 1987، من خلال مشاركته بشخصيته الحقيقية في مسلسل Webster
مسلسل D.C. Follies
شارك بشخصيته الحقيقية في مسلسل Webster، وبعدها بعام شارك في مسلسل D.C. Follies بشخصيته الحقيقية أيضا، وهو نفس العام الذي كان فيه بطلا عالميا للملاكمة للسنة الثالثة.
مسلسل الأنيميشن Mike Tyson Mysteries
وفي عام 2014 بدأت سلسلة حلقات مسلسل الأنيميشن Mike Tyson Mysteries، والتي استمرت حتى 2020، والذي شارك فيها بصوته وظهر بشخصه.
فيلم حملة فرعون
ويُعد "حملة فرعون" أول عملٍ لِبطل الملاكمة في مصر، بعد أن تمكّن المنتج أحمد السبكي من التعاقد معه عام 2019
فيلم Reality Queen!
وعام 2020 شارك بشخصه أيضا في فيلم Reality Queen!، ويحضر تايسون حاليا لعملين الأول فيلم The Devil May Care، والثاني فيلم Soul Business، بحسب موقع IMDB.
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