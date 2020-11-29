لليوم العالمي للتضامن مع فلسطين 29 نوفمبر.. بـط أبـيـض صغـيـر قصة قصيرة...

من قبل كنت أتابع كل شئ ، ثم توقفت عن متابعة أي شئ . توقفت منذ شهور طويلة عن شراء الصحف ، جميع الصحف . لم أعد أفتح التلفزيون . توقفت عن توقيع بيانات الاحتجاج السياسي ، توقفت عن الكلام فيما يحدث حولنا . صرت أتسقط أخبار الأحداث المهمة من أفواه معارفي خلال المكالمات الهاتفية ، أو اللقاءات التي تحدث بالمصادفة في شوارع المدينة. القصف اليومي لمدن فلسطين أحالها لشجرة عيد ميلاد تزينها بيوت صغيرة تتوهج نوافذها بالموت، وجعلني أقول لنفسي لاشيء يتغير إلي الأحسن . أحيانا نادرة كان الأمل يتواثب وينقر شباكي ، فأهمس لروحي أنني مخطئ ، ولابد أن ثمة ما يتحرك نحو الأحسن ، لكن ما أن يبدأ القصف من جديد حتى يفر الأمل بجناحيه الرقيقين مذعورا من الدوي والدخان الأسود . يوما بعد يوم توقفت عن متابعة أي شيء ، لكنني بحكم العادة المتأصلة كنت أفتح التلفزيون من وقت لآخر أكتفي بمشاهدة مقدمة نشرة الأخبار التي تستغرق نصف دقيقة ، أشاهدها بروح عدائية مثل شخص يدافع عن نفسه ضد الأنباء السيئة ، وخلال نصف الدقيقة تلك تتدفق نعوش الأطفال الفلسطينيين إلي الشاشة، مثل ماء رفعت عنه السدود مرة واحدة ، من شاشة التلفزيون إلي المنضدة وإلي أرض الصالة في بيتي ، نعوش صغيرة ، تهرول نحوي مرفوعة على أكتاف ورؤوس الآباء المحنية وتختبيء تحت الأرائك والمقاعد قبل أن تشن عليها غارة أخرى . أغلق التلفزيون بسرعةوأندم أنني فتحته . لكن أكوام الأطفال التي تسربت من الشاشة تكون قد شغلت كل فراغ في شقتي . يتطلعون إلي ببراءة وعتاب، برجاء أن أغفر لهم أنهم احتموا بمنزلي من غير استئذان ، وشغلوا كل مساحة شاغرة بين قطع الأثاث في الصالة وفي الردهة الممتدة نحو الحمام والمطبخ وفي غرفتي النوم والمكتب . أقف مكاني مرتبكا ، لا أدري ماذا بوسعي عمله. يطمئن الأطفال في قمصانهم الحمراء قليلا ، ويستريحون من الجحيم ، يألفون المكان ، ولا يغادرون شقتي ، لأن الدنيا في الخارج مرعبة . أنهض من مقعدي لأمضي إلي حجرة النوم فيتحركون في أعقابي مثل سرب من البط الأبيض، يتعثرون ما بين قدمي برؤوس مشجوجة ، فوق كل رأس منها شريط معقود من قماش أبيض يربط الفك السفلي لكي لا يتدلى ساقطا في الهواء .
صفوف من البط الأبيض الصغير تسكن معي منذ شهور طويلة ، وتتبعني كأنما تخشى أن تفقدني ، تتنقل ورائي من حجرة لأخرى ، تسارع بالتكدس حول قدمي في المطبخ ، وحين أهم بمغادرة المسكن يقف البط الأبيض الصغير عند باب الشقة صفوفا ، يمط رقابه النحيلة الطويلة لأعلى، يتفحصني بصمت ، ينحرف برأسه قليلا ، ومنقاره السفلي مربوط بقطعة القماش إلي رأسه ، يتطلع إلي ، لايدري إن كنت سأعود إليه أم أنني سأتخلى عنه .
أرجع في المساء ، وقبل أن أفتح باب الشقة أسمع صوت اصطفاق الأجنحة وراء الباب ، أفتح وأدخل بين خفق أجنحة البط الأبيض، وفي جو الصالة يضطرب الصياح ، وتسبح عيون مغلقة ، وكراسات ، وأقلام ، وصنادل صغيرة . أخطو بين الصفوف البيضاء محاذرا نحو حجرة المكتب، والصفوف تتدافع ورائي ، أتوقف أمام مدخل الحجرة ، وألوح لها بيدي لكي ترجع، أريد أن أصيح فيها ، لكنها تظل واقفة ، صامتة ، لاتحيد بعيونها عن وجهي وكتفي وصدري .
في الليل يملأ البط الأبيض كل موضع في حجرة نومي ، ينعس على صوان الملابس ، وأعمدة الستارة ، وحافة النافذة ، وأطراف سريري ، فإذا حركت ذراعي أو تقلبت على جنبي ارتطمت به ، أنظر إليه ، فيحدق في بصمت ورهبة وأمل .
منذ زمن يلازمني شعور مضن أن على أن أعيد تلك الكائنات البيضاء الصامته إلي هيئتها الأولى ، إلي بشراتها الغضة ، وأمهاتها ، ووقفاتها أمام فاترينات محلات الألعاب . أقول لنفسي على بكل ما أوتيت من قوة أن أفك السحر الذي ربطها في صورتها هذه . ولم أكن أدري ما العمل . أتجه كل يوم إلي عملي في مكتب البريد، أملأ استمارات التحويلات المالية من مدينة لأخرى ، وأسمع الناس يخاطبونني كأن أصواتهم قادمة من تحت الماء ، ودوي القنابل يطغي على كل شيء . لكنني أسد أذني وقلبي بإحكام لكي لا أرتكب غلطة في عملي ، وأستمر في توقيع الأوراق، وفي الظهيرة أغادر المكتب وأتجول في الشوارع القريبة قبل أن أتجه لمنزلي . أعود ، أفتح الباب ، وأنا أعلم مقدما ما ينتظرني . الأجنحة البيضاء التي تضرب في الهواء ، والريش الخفيف المتطاير في الجو ، وتلك النظرات ، والمناقير المربوطة بقطع القماش . يواتيني شعور أنني لم أكن في العمل ، لكنني كنت أفر من كل هذا ، مثل جندي تسلل من موقعه في تل مشتعل إلي غابات بعيدة . يعزيني البعض بأن الحياة مهما كان لا تتوقف. لكن لماذا أحس بهذه المرارة وأنا في عملي ؟ أو حين ألتقي بالأصدقاء القلائل؟ أو عندما أشرب كوب ماء وأجد صفوف البط الأبيض تتطلع إلي بنظرة مبهمة ؟ أحدق فيها هاتفا - وهل أنا المذنب ؟ هل أنا الذي يلقي بالقنابل على الأطفال؟!
منذ زمن طويل توقفت عن متابعة كل ما يحدث . كل ما يشغلني الآن هو صفوف البط الأبيض التي تواصل نموها في مسكني ، وتتخبط حولي ، وتمنعني من التنفس أو تناول الطعام براحتي . الآن وقد حل منتصف الليل نهضت وربطت فكي السفلي بأعلى رأسي بقطعة قماش أبيض، ووقفت متجمدا بين الصفوف البيضاء ، ورفعت في الضوء الباهت رقبتي النحيلة لأعلى ، ومشيت معها في الحجرات الفارغة ، أحجل بصمت ، على أمل أن تدق الباب علينا يد بشرية .
...
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم العالمي للتضامن مع فلسطين 29 نوفمبر.. بـط أبـيـض صغـيـر قصة قصيرة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.