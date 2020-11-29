فستان جلد قصير.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الصور بفستان جلد وشعرها الأسود المنسدل على كتفيها، ومرتدية قبعة سوداء.

يذكر أن مسلسل "موسى" يعرض بالسابق الرمضاني القادم لعام 2021، فهو من بطولة محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، هبة مجدي، صبري فواز، سمية الخشاب، إيمان العاصي، عارفة عبد الرسول، فريدة سيف النصر، أمير صلاح، جوري بكر، أحمد طلعت، ضياء عبدالخالق، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وكانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله العديد من الجوائز، والعمل من بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

وحضرت الفنانة عبير صبري، على حفل ختام مهرجان الجونة مع المحامي أيمن البياع، وظهرت عبير بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، فاجأها زوجها بإعطائها قبلة رومانسية، وجاء ذلك خلال التقاط عبير صبري، الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت للمهرجان.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.