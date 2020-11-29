صبا مبارك تستفتي جمهورها على إنستجرام: "شعري رجع طول اقصو؟"

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها صورة جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة ساحرة وقامت باستفتاء جمهورها على شعرها في الصورة قائلة: " شعري رجع طول اقصو؟".

وأعربت النجمة صبا مبارك عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها التلفزيونية "نمرة 2" عبر منصة شاهد VIP، مشيرة إلى أنها تحاول خدمة المشاهد العربي عن طريق عدد من الأعمال الأصلية المميزة.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بشكل افتراضي لنجوم وصناع العمل: سعيدة للغاية بتكرار الوقوف أمام النجم عمرو يوسف بعد أكثر من تجربة ناجحة، آخرها مسلسل "طايع" مع المخرج عمرو سلامة.

صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م.

تخرجت صبا مبارك من جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.

مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات .

بعد ذلك تميزت الفنانة صبا مبارك في كل من مسلسل "الكواسر" منتقلة إلى مسلسل "الشمس تشرق من جديد" وإبداعها في الحلقات المنفصلة من مسلسل"أهل الغرام".

نالت الفنانة صبا مبارك إعجاب كبير من قبل الجمهور في مشاركتها في المسلسلات البدوية كل من مسلسل "نمر بن عدوان" وألحقته بالملسلسل الشهير "عيون عليا".

الفنانة صبا مبارك مطلقة من المخرج شوقي الماجري ولديها ابنها الوحيد "عمار".

ظهرت مؤخرًا صبا مبارك في مسلسل "حكايات بنات" ومسلسل "شربات لوز" في رمضان 2012م.