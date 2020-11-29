بعد أزمته مع شيكابالا.. هنا الزاهد تدافع عن أحمد فهمي

دافعت الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد الهجوم عليه بسبب خلافاته مع لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، عقب مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك.

وكتبت هنا الزاهد رسالة طويلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعيدا ان شهادتي في مجروحة لان الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها. انا لا بفهم في الكورة و لا بتفرج عليها بس بشوف قد ايه الانسان ده بيحب يكون عفوي و بينسى انه ممثل و بيتعامل مع كل الناس بكل زوق حتى في الشارع و في التصوير و في كل مكان و الناس اللي عرفاه عرفين ده كويس. انا عارفة انو الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه. بس للاسف الانسان ده بينسى و بيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه و مش بيحب ينافق و لا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده".

وأضافت: "لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد اهلاوي بس للاسف بتطلع اخبار بالكلام اللي بيقولوا عموما انا عايزة اقولك انك قلبك طيب و عفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى انك ممثل اصلا بس الايام دي مينفعش تبقى كده للاسف . و اعمل اللي يريحك لانك انسان و احنا كده كده بنحبك جدا".