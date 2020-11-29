تمرينات عنيفة.. رانيا يوسف تمارس الرياضة داخل الجيم.. فيديو

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اثناء تواجدها فى الجيم وهى تقوم ببعض التدريبات العنيفة.

وظهرت رانيا يوسف بالملابس الرياضية وتجرى ببعض التمرينات العنيفة.

وأعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "أنا طلعت لقيت نفسي أهلاوية أن متربية على الأهلي".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا مليش في الكورة مش بفهم فيها أوي متفرجتش على المباراة بشكل كامل بس قالولي الأهلي فاز".

يذكر أن رانيا يوسف ممثلة مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.



وكان والدها ضابطا بينما والدتها تعمل مضيفة جوية، حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات.

وبدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما في عام 1993، كان أول دور لها بمسلسل "العقاب". قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" عام 1994. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. وفي نفس العام شاركت في فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود، وبعدها منذ عام 1998 حتى عام 2001 شاركت بأدوار صغيرة في عدة أعمال فنية وهي "القلب يخطئ أحيانًا" عام 1998، ومسلسل "خلف الأبواب المغلقة" وفيلم "النيل" عام 1999 وفيلم "الكاشي ماشي" عام 2000 ومسلسل "النساء قادمون" عام 2001.

وظهر نجاحها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف ومن إخراج محمد النقلي والذي شاركت فيه بدور عميق، حيث تمكنت من خلال دورها بالمسلسل أن تضع قدمها على سلم النجومية؛ والذي قد ساهم الكثير في انتشار إسمها. فأعادت التجربة مع طاقم العمل نفسه عام 2002 في مسلسل "العطار والسبع بنات".

ثم بعد ذلك شاركت في الكثير من الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات

قدمت العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، مثل "هو في كده" و"ريجاتا"؛ ومن المسلسلات مثل و"موجة حارة" و"نيران صديقة" و"السبع وصايا" و"عيون القلب".



تزوجت عدة مرات، كان آخرها من رجل الأعمال "كريم الشبراوي" الذي انفصلت عنه ولديها ابنتين هما ياسمين ونانسي.