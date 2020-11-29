عاصى الحلانى: العطاء طاقة وكلمة وابتسامة

نشر الفنان عاصى الحلانى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تغريدة جديدة له .

وكتب عاصى الحلانى :"العطاء .. ليس شرطًا أن يكون ماديًا ..العطاء .. طاقة، وكلمة، و ابتسامة ".

و كشف الفنان عاصي الحلاني عن أسباب اتجاه النجوم إلى البيزنس الخاص، وخصوصا في الفترة الماضية.

وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:": لاشك أن هناك العديد من النجوم اتجهوا لأعمال خاصة بجوار عملهم بالفن وكثير منهم نجحوا في ذلك وهذا شئ جيد في ظل المتغيرات المتتالية، والفنان له متطلبات كثيرة مثل كل الناس، والمهم الا يتاثر فنه لان التواجد والحفاظ علي النجاح صعب جدا.

وكان الفنان عاصي الحلاني قد كشف عن طريقة دعمه لابنه "الوليد" في مشواره الفني.

وقال عاصي الحلاني لـ دوت الخليج: الوليد ابني يمتلك صوتا رائعا، وأقدم النصيحة وكل الدعم لاقتناعي بموهبته لانها الاساس وقدمت له مؤخرا عملا بعنوان "قالتلي" كلماتي وألحاني وحقق نجاحا رائعا.

وكان عاصى الحلانى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوجه فيها رسالة إلى الجمهور.

وقال عاصى الحلاني: "لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائمًا.. بالرضا وليس بالإجبار".

وانتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ومن المقرر طرحها قريبا.

وأشعل عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".

وشارك الوليد نجل عاصي الحلاني مع والده في مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية “من هون نحن يا بشر” و”طيور بالعالي” وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.

وحصد عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.