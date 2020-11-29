أخبار الفن.. حقيقة صلح عمرو دياب ودينا الشربيني.. هنا الزاهد تدافع عن زوجها بعد أزمته مع شيكابالا

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما اختلف على أسبابه.

وعلم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من "الهضبة" أنه لا صحة لصلح دينا الشربيني وعمرو دياب، أو عودتهما لممارسة حياتهما الزوجية بشكل طبيعي.

وأكد المصدر أن الخلاف بين دينا الشربيني وعمرو دياب مازال قائما، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي أدى للخلاف، والذي تردد أنه بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسمياـ وإقامة حفل زفاف، واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب وهكذا.

دافعت الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد الهجوم عليه بسبب خلافاته مع لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، عقب مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك.



وكتبت هنا الزاهد رسالة طويلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعيدا أن شهادتي في مجروحة لأن الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها. أنا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها بس بشوف قد إيه الأنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى إنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان والناس اللي عرفاه عارفين ده كويس. أنا عارفة إنو الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه. بس للأسف الإنسان ده بينسى وبيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده".

وأضافت: "لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد اهلاوي بس للأسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقولوا، عموما أنا عايزة اقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى انك ممثل أصلا، بس الأيام دي مينفعش تبقى كده للأسف. واعمل اللي يريحك لأنك إنسان واحنا كده كده بنحبك جدا".

يحتفل الفنان حميد الشاعري اليوم الـ 29 من شهر نوفمبر بعيد ميلاده الـ59، فهو الفنان الذي أحدث طفرة موسيقية في الوطن العربي بإدخال آلات موسيقية على الأغنية العربية وهي الخطوة التي عرضته لهجوم من عدد من الموسيقيين، وفيما بعد تقبل الجمهور الموسيقي هذه التغيرات ليصبح حميد الشاعري "الكابو" موسيقار للجيل الذهبي.



تجارب غنائية لاكتشاف نفسه:

موهبته الموسيقية بدأ في اكتشافها منذ أن كان عازف أورج ثم فريق أبناء أفريقيا يضم عددا من المغنيين الأفريقية والعربية، ولكن لم يكتب لهذا الفريق الغنائي الاستمرار طويلا.

- لم يحقق حلم والده:

أراد والد حميد الشاعري أن يصبح طيارا، ولتحقيق هذا الحلم أرسله للدراسة في بريطانيا، ولكن كان حلم الموسيقى مازال يطارد "كابو" لذلك لجأ إلى تأجير الاستديوهات في بريطانيا لكي يسجل أول أعماله الفنية.

تصدر المصارع العالمى مايك تايسون مؤشر البحث جوجل فى مصر وعدد من البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث بعد عودته لممارسة رياضة الملاكمة.

وكان مايك تايسون اتجه للعمل الفنى من خلال عدة أدوار نرصدها فى التقرير التالى:



مسلسل Webster

أول عمل شارك فيه كممثل كان عام 1987، من خلال مشاركته بشخصيته الحقيقية في مسلسل Webster

مسلسل D.C. Follies

شارك بشخصيته الحقيقية في مسلسل Webster، وبعدها بعام شارك في مسلسل D.C. Follies بشخصيته الحقيقية أيضا، وهو نفس العام الذي كان فيه بطلا عالميا للملاكمة للسنة الثالثة.

مسلسل الأنيميشن Mike Tyson Mysteries

وفي عام 2014 بدأت سلسلة حلقات مسلسل الأنيميشن Mike Tyson Mysteries، والتي استمرت حتى 2020، والذي شارك فيها بصوته وظهر بشخصه.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم نجم نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد تداول فيديو مسيء له ظهر من خلاله عدد من جماهير الأهلي وهم يضعون صورة نجم القلعة البيضاء على مجسم لحيوان أثناء احتفالهم بتتويج النادي بدوري أبطال أفريقيا؛ ما لاقى غضبا اللاعب وعدد كبير من المصريين الذين اعتبروا الصورة إهانة وتنمرا بنجم الزمالك.

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز الفنانين الذىين ساندوا نجم الزمالك:



المنتج محمد العدل



وكتب محمد العدل عبر حسابه بموقع فيسبوك: "تقبل اعتذارى كأهلاوى.. عاملوا الناس بما انتم اهل له، وليس بما هم اهل له".

الفنان أحمد العوضى



الفنان أحمد العوضي، نشر صورة لشيكابالا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" وعلّق: "أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا.. وشيكابالا محدش يعترض على أنه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه، ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي.. في حب الأباتشي".