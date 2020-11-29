ابنة هيفاء وهبي توضح حقيقة تصالحها مع والدتها وترد على أخبار طلاقها ..بالفيديو

ابنة هيفاء وهبي، زينب فياض، تتحدث لأول مرة عن علاقتها بوالدتها وتحديداً بشأن تصالحها معها بعد قطيعة بينهما قاربت الـ27 عاماً وذلك بعد دندنتها لأغنية "توتة توتة" التي أوحت للجمهور بإنهاء الجفاء بين الإبنة ووالدتها النجمة، كما نفت زينب فياض كل ما يتم تداولة عن انفصالها عن زوجها.

زينب فياض تُعلق لأول مرة على تصالحها مع والدتها

ابنة هيفاء وهبي، زينب فياض، أثارت ضجة كبيرة خلال هذا الأسبوع بعد نشرها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو مع ابنتها دانييلا وهما يغنيان أغنية هيفاء الشهيرة "توتة"، ما اعتبره الجمهور بأنه خطوة إيجابية تفسر تصالح الإبنة مع والدتها بعد جفاء طويل بينهما دام لحوالي 27 عاماً، أي منذ ولادة زينب فياض.

هذه الضجة والتساؤلات أجابت عنها الشابة زينب فياض في لقاء حصري لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4"، فعلقت قائلة بأنها دائما ما تنشر فيديوهات لها مع ابنتها وهما تؤديان إحدى الأغاني، وأكدت أن أغنية "توتة" لوالدتها تتسم بالطاقة الإيجابية.

زينب فياض ردت تحديدا على سؤال الإعلامي ربيع هنيدي حول عودة العلاقات بينها وبين والدتها هيفاء وهبي بعد دندنتها لأغنية "توتة"، فألمحت الشابة الى وجود نيّة تصالح من طرفها اتجاه والدتها، وقالت :""يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني... ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر".

واشارت ابنة النجمة هيفاء وهبي في نفس الوقت الى بعض النوايا السيئة التي فسرت مقطع الفيديو بناحية سلبية فقالت :"لكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا، وبدأو في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية وهذا الأمر صدمني كثيرا".

ابنة هيفاء وهبي وصفت العلاقة بين الأم وابنتها بشكل عام بالمقدسة في تلميح ايجابي منها نحو والدتها، وتابعت قائلة أن "هناك بعض الأشخاص مهمتهم تنحصر في زرع الفتن، وأنا لا التفت إليهم، فالإنسان لا يستطيع أن يرضي جميع الأطراف، فهم يخوضون في علاقة مقدسة بين الأم وابنتها دون مراعاة لشعور أي طرف من الأطراف".

وكانت الشابة زينب فياض اثارت التكهنات منذ حوالي شهرين حول إنطلاق اشارات قوية لتصالحها مع والدتها هيفاء وهبي، وتحديدا منذ شهر اغسطس الفائت لحظة وقوع انفجار في مرفأ بيروت حيث تمنت حينها إحدى المتابعات لهيفاء الموت بعد نجاتها من الموت وتحطم منزلها المجاور للمرفأ، لترد زينب على المتابعة وتدافع بقوة ومحبة كبيرة عن والدتها.

زينب فياض ترد على شائعات طلاقها

من ناحية ثانية، تحدثت زينب فياض عن علاقتها بـ مواقع السوشيال ميديا وقالت بأنها سببت لها العديد من المشاكل ، ولكنها في نفس الوقت حققت لها الكثير من الاحلام ، كما تطرقت الى سبب غياب زوجها عن المشهد وذلك بغية الحفاظ على خصوصية العائلة واحترامها، في رد منها غير مباشر على كل التقارير التي تحدثت عن انفصالها عن زوجها في الفترة الماضية.

ابنة هيفاء وهبي ترد على استغلالها لشهرة والدتها

في سياق متعلق ايضا، ردت زينب فياض على من يتهمها باستغلال شهرة والدتها حيث كتبت لها احدى المتابعات التي هاجمتها :"لولا إمك ما كان حد سمع فيكي"، لترد عليها زينب قائلة لها :"بتبقى إمي، ما استخدمت شي من أمك"، فإعتبر الجمهور بأن رد ابنة هيفاء "قصف جبهة قوي" لهذه المتابعة، كما فسروا كلامها بتحول إيجابي بعلاقتها مع والدتها وشجعوها على ذلك.

يشار إلى أن زينب فياض، دوت الخليج ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته في فترة مراهقتها، وأنجبت منه ابنتهما، قبل أن تحل القطيعة التامة بين هيفاء وابنتها بسبب خلافات مع طليقها.