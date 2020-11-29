نادين نجيم تروي تفاصيل صادمة بأول لقاء بعد إصابتها في الإنفجار:"إنقاذ وجهي يعادل إنقاذ حياتي"

نادين نسيب نجيم تروي لأول مرة بلقاء تلفزيوني كواليس اصابتها بإنفجار مرفأ بيروت وما رافق ذلك من لحظات مأساوية ورعب عاشتها بهذا اليوم الأليم، وتلقيها صدمة كبيرة بإصابة وجهها بشكل بالغ نتيجة شظايا الزجاج المتطاير حيث ستتحدث عن التفاصيل في حلقة تلفزيونية مرتقبة مع الإعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" والتي ستعرض الأربعاء المقبل، بينما نشرت البرومو الترويجي للحلقة المشوقة والتي تضمنت جزءا من حوارها.

نادين نجيم تروي تفاصيل صادمة بأول لقاء بعد إصابتها

النجمة اللبنانية نادين نجيم شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بمقطع فيديو ترويجي لحلقتها المرتقبة يوم الأربعاء المقبل مع الإعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" لتروي حادثة نجاتها من انفجار مرفأ بيروت وما ترافق ذلك مع كواليس إصابتها وخضوعها لعمليات جراحية في وجهها.

وظهرت نادين في اللحظات الأولى وهي متأثرة أثناء استرجاعها لحظات يوم انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس الماضي، فلم تتمالك نفسها بذرف الدموع ثم تحدثت عن توجهها نحو احد المستشفيات على وجه السرعة لإيقاف النزيف في وجهها، بعدها أخبرها الطبيب بأن الإصابة في وجهها صعبة وتحتاج لدخول غرفة العمليات الجراحية لإجراء المطلوب، وليست اصابة سطحية في الجلد.

ورداً على سؤال الإعلامي مالك مكتبي الذي خيّرها بين انقاذ حياتها او انقاذ وجهها لتجيب بأن " مستقبلي وحياتي ووجهي واحد" في إشارة منها الى أن إنقاذ وجهها يعادل إنقاذ حياتها ومستقبلها ومهنتها.

وخلال الحلقة كشف مالك مكتبي عن أرجحية نشره صورة لنادين نجيم لحظة الإنفجار تنشر لأول مرة وتُظهر مدى الضرر الجسدي الذي تعرضت له النجمة اللبنانية في الدقائق الأولى من وقوع الحادث المأساوي.

نادين نجيم عن انفجار المرفأ : تجربة صعبة وقاسية

نادين نجيم أرفقت الفيديو الترويجي بتعليق قالت فيه: "سلامة قلب كل الجرحى والله يرحم الشهداء ويساعد كل حدا اتضرر يلي صار كان كتير صعب وقاسي وضد الإنسانية و4 آب/أغسطس ما خلصت هيداك النهار... لن ننسى انفجار مرفأ بيروت الحلقة نهار الأربعاء الساعة 9:30 مساء على الـ lbci".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي حقق أكثر من مليون مشاهده بعد ساعات من نشره، وأبدوا حماسهم لمتابعة الحلقة ومعرفة التفاصيل حول اصابات نادين نجيم وما عاشته بهذا اليوم المأساوي .

نادين نجيم التي سبق وأن تحدثت عن اصابتها في فترات سابقة من خلال تدوينات عبر انستغرام، تخرج بهذه الحلقة لتتحدث فيها بالظهور التلفزيوني الأول لها.

وكانت قد كشفت عن خضوعها لعمليات في وجهها وعملية جراحية استمرت لأكثر من 6 ساعات، ونشرت اكثر من مرة صورا أظهرت اصابتها بشكل واضح، كما تحدثت عن رغبتها في الهجرة الى بلد آخر جراء ما عانته بهذا اليوم القاسي.

نادين نجيم بمسلسل كوميدي لأول مرة

على صعيد فني، تبدأ نادين نجيم قريبا تصوير مشاهدها في مسلسل جديد كوميدي يتضمن 15 حلقة فقط من دون ان يتم على استقرار اسم العمل الذي رجحت المصادر بأن يكون بين "صالون زيزي" او "صالون زهرة" ويشاركها فيه الممثل السوري سامر اسماعيل، ومن المرجح ايضا بأن تلعب نادين شخصية (زهرة) وهي صاحبة صالون نسائي تتفرع من شخصيتها في إطار لايت كوميدي.