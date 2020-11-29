عبدالمجيد عبدالله ينشر صورا لوالدته الراحلة ويبكيها مجددا:"ابتسامتك لا تغيب"

عبدالمجيد عبدالله لا يزال يعاني من ألم فقدانه لوالدته التي توفيت يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري بعد مرورها بأزمة صحية، وكشف عبدالمجيد عبدالله عن حجم المعاناة التي يعيشها بعد رحيل والدته.

عبد المجيد عبدالله ينشر صورة لوالدته

عبدالمجيد عبدالله نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة لوالدته الراحلة وعلق عليها بأكثر من تغريدة كشف فيها عن ما يعانيه بعد رحيلها وأكد الفنان الكبير في رسائله أنه لن يستطيع أن ينساها ولا يزال يتذكر كل شيء جمعهما وملامح وجهها وابتسامتها، وانه بات مشتاق لها، فكتب عبدالمجيد عبدالله: "صوتك يا أمي لا يـُنسى..وابتسامتك لا تغيب عن مخيّلتي ..رحم الله وجهاً..اشتقت اليك يا أمي"، كما نشر عبد المجيد عبدالله أكثر من مقولة شهيرة عن الأم ارد من خلالها أن يوضح مدى ارتباطه بوالدته فكتب: "مرضت يوماً فنام الجميع الاّ أمي، ومو كل الناس بحياتهم (أم) تستحق كلمة أم".

النجوم يساندون الفنان عبد المجيد عبدالله بعد وفاة والدته

أصالة علقت على رسائل عبدالمجيد عبدالله الحزينة والحالة التي يعيشها وسعت لمواساته فكتبت: "الله يصبرك على فراقها ويتغمّدها بواسع رحمته"، كما علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فقالت: "الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم على غيابها"، وتفاعل كذلك الفنان طلال سلامة مع رسالة عبدالمجيد عبدالله فكتب: "الله يصبرنا علي فراق شفعاء دنيانا وجنة رضانا ويبدل آلامنا راحه حتي لقاهم حبيبي"، المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي علق ايضا فكتب: "الله يصبركم ياخوي على فراقها ويرحمها ويسكنها بجناته"، وكما قدم العديد من النجوم العزاء للفنان عبد المجيد عبدالله منهم الفنانة إلهام علي، ونواف عبدالله، ولطيفة.

عبدالمجيد عبدالله يدعو لوالدته بعد رحيلها

عبدالمجيد عبدالله قد أعلن عن وفاة والدته عبر حسابه على "تويتر" برسالة مبكية قال فيها: "وبشّر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون، الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء لا اقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين"، عبد المجيد عبدالله قد أثار منذ أيام قلق متابعيه بعدما نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" دعا فيها لوالدته بالشفاء وأن تكون قادرة على تجاوز الوضع الصحي الذي تمر به، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل تخص هذه الأزمة الصحية او الذي تعاني منه والدته بل اكتفى فقط بالدعاء لها.