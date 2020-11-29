جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور النجوم..فيديو وصور

جومانا مراد احتفلت بعيد ميلاد زوجها ربيع بسيسو وكذلك عيد ميلاد المنتج جمال العدل وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني، كما احتفل الحاضرين بنجاح الديو الجديد للفنان هاني شاكر "يا بخته" والذي تعاون فيه مع الفنان أحمد سعد.



النجوم في عيد ميلاد زوج الفنانة جومانا مراد والمنتج جمال العدل

بوسي شلبي الإعلامية المصرية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو وصورة للاحتفال بعيد ميلاد المنتج جمال العدل، وكذلك ربيع بسيسو زوج الفنانة جومانا مراد، وظهرت العديد من الصور على كعكات عيد الميلاد لكل من الثنائي وكذلك بعض صور العمل الدرامي الأخير لجومانا مراد هو "خيانة عهد" وشهد الحفل أجواء احتفالية وغناء من قبل المحتفين، كما تواجد العديد من النجوم تتقدمهم الفنانة يسرا، والفنان الكبير هاني شاكر وزوجته، وأصالة، والسيناريست تامر حبيب، وعلقت بوسي شلبي على الفيديوهات والصور وقدمت التهاني لكل من الفنانة جومانا مراد وزوجها والمنتج جمال العدل.

النجوم يحتفلون بهاني شاكر بعد نجاح ديو "يا بخته"

هاني شاكر احتفلت كذلك الفنانة جومانا مراد والحاضرين في الحفل معه بغناء أكثر من أغنية له من بينها الديو الجديد الذي جمعه مع الفنان أحمد سعد "يا بخته" ، كما رقصت الفنانة أصالة على أغنيتها الشهيرة "تخيل بكرة"، الفنانة جومانا مراد احتفلت خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد زوجها ربيع بسيسو عبر حسابها على "انستجرام" ووجهت له رسالة رومانسية أكدت فيها على سعادتها بوجوده بقربها فكتبت الفنانة السورية: "حضنك هو الكون كله وانا معك بكون اسعد انسانه بالدنيا. كل عام وانت بخير يا ربيعي يا احلا هدية من ربنا بحبك"، كما قدم العديد من النجوم التهاني للفنانة جومانا مراد بهذه المناسبة.

جومانا مراد ترزق بتوأم من زوجها ربيع بسيسو

جومانا مراد تزوجت من ربيع بسيسو في عام 2013 ورزقت منه بـ3 أبناء حيث كشفت في الفترة الأخيرة عن طفليها علي وديانا بعدما فاجئت الفنانة السورية الجمهور بهذا الخبر حيث لم تعلن من قبل عن حملها واستعدادها للولادة، وقالت لبرنامج "ام بي سي ترينيدغ" المعروض على قناة "mbc4" إن الحمل لم يكن ظاهراً في فترة عملها بمسلسل "خيانة عهد" وذلك بسبب حجمها الصغير، بالإضافة إلى إنها ولدت مبكراً قبل يوم من الشهر السابع.

جومانا مراد أكدت إن طفليها بصحة جيدة ، وأضافت إنها لن تغيب طويلاً عن الشاشة مثلما فعلت في فترة ولادة ابنها الأول لأنها أصبحت أكثر خبرة في تربية الأطفال بجانب وجود أشخاص آخرين يساعدونها، وكشفت أيضاً عن صعوبة رعاية ابنيها التوأم بعد عامين من ولادة ابنها الأول "محمد".