تصاعد أزمة أحمد بدير ومى العيدان.. الفنان: هقاضيها.. والإعلامية: عندى بدل المحامى 6

والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى





وردت الإعلامية مى العيدان على بيان المحامى أشرف عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام قائلة: "أرد على هذا الخبر احب اقول لاحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 الصبح توكل على الله واللى ما تطوله فى ايدك طوله برجلك".

وأضافت العيدان: "قضيتك خسرانة من الان لان القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك اصلا وانا قلت بنته مزة طلعت بنت الاقرع وانت اقرع فعلا وفى مليون مقطع فى مسرحياتك وانت بتضحك الناس على قرعتك ومع احترامى سهير البابلى تفت على صلعتك فى ريا وسكينة ليش ما اعتبرتها اهانة ".

وتابعت العيدان: "اعتقد التفه حتى لو تمثيل جارحة خاصة اذا مصوره وارجع اقولك اللى ما اطاوله ب ايدك طاوله برجلك انت شعرك مو متل رشدى اباظة لحواجبك وانا نسبت شئ ليس فيك انت شوف صورنك جمبى وشوف اذا انت اقرع ولا بشعر".

واختتمت العيدان: "بس خلى المحامى يطلع له بقرشين منك ماشى ماحركت فينى شعرة بس عشان اتعرف انى ديموقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما اغلقتها وللعلم ترى عندى بدل المحامى 6 وافهم بالقانون وحافظته".