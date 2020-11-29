أبويا كان زملكاوي.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للمتعصبين كرويا

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وجه فيه رسالة إلى المتعصبين كرويا بعد الأحداث المؤسفة التى وقعت الأيام الماضية بعد مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكتب أيمن بهجت قمر: "أبويا كان زملكاوي وطول عمرنا بنناكف في بعض.. من أعز أصحابي حازم إمام المحترم اللي من واحنا عيال واحنا بنغيظ فيه ومستحملنا وعمره ما زعل من حد".

وأضاف أيمن: "اللي بيحصل الأيام دي قمة الهبل والتعصب الصحاب بيخسروا بعض عشان ماتش.. حقيقي قمة التفاهة.. بس اللي يبيع صاحب عشان ماتش حقيقي مالوش عازة".

وظهرت أزمة جديدة بين شيكابالا وعدد من جماهير الأهلي، ورد قائد الزمالك بـ "ستوري"، عبر حسابه على "إنستجرام"، أمس السبت، يتمثل في صورة سابقة له يسسيء فيها لجماهير الأهلي، خلال إحدى مباريات القمة.

وهذه الواقعة بين شيكابالا ويعض جماهير النادي الأهلي ليست جديدة، واتسمت العلاقة بين الطرفين بالشد والجذب والتوتر، دائمًا بعد أي مباراة بين الفريقين.

وشهدت مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات، في فبراير الماضي، أزمة بين شيكابالا وبعض مشجعي الأهلي، وأوقف اللاعب على إثرها لعدة مباريات.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك (2-1) في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وسجّل شيكابالا هدف التعادل (1-1)، بعد هدف عمرو السولية للأهلي، قبل أن يأتي محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التتويج، في الدقيقة 86.