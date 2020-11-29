فريق “فن مصنعتنا” يحتفي بعيد النهضة الخمسين المجيد

على مساحة ٩ أمتار و بـ٥٠ لوحة

مسقط ـ الوطن :

احتفى فريق (فن مصنعتنا) بخمسين عملا فنيا جمعت في لوحة واحدة باسم (لوحة الخمسين منجزًا) بحصن المصنعة، وذلك تحت رعاية المهندس حمد بن سليمان الشبيبي مساعد رئيس المنشآت السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، وتزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الخمسين للنهضة العمانية. وتم خلال الحفل عرض اللوحة الفنية التي شكلت شعار الخمسين عامًا على مساحة تسعة أمتار مربعة، والمكونة من خمسين عملًا فنيًا شارك في رسمها اثنان وعشرون فنانًا وفنانةً، حيث تميزت اللوحة بالجمع بين مختلف الفنون التشكيلية كالخط العربي والزخرفة والرسم.

ويقول أحمد بن محمد الشبيبي المشرف على العمل، إن فكرة اللوحة جاءت بهدف تجسيد روح العمل الجماعي واللحمة الوطنية في عمل فني واحد يمثل خمسين لوحة مترابطة مع بعضها، حيث مثلت اللوحة رسالة الفنانين المعبرة عن تعاونهم وفرحتهم بهذه المناسبة الوطنية. وتعد هذه الفعالية الوطنية الثانية للفريق، حيث شارك في العيد الوطني الثامن والأربعين في عمل جدارية بطول تسعة أمتار في ميناء المصنعة، كما يهدف الفريق إلى تنمية مواهب الشباب الفنانين في الولاية وتقديم برامج لهم، إضافةً إلى إقامة مجموعة من المعارض والفعاليات وتزيين بعض المساحات في الولاية.

وأعرب المهندس حمد بن سليمان الشبيبي عن إعجابه الكبير باللوحة، وتقديره لقيمة الجهد المبذول من قبل الفنانين، واقترح أن تجوب اللوحة معالم المصنعة الأخرى، أو تقوم المؤسسات الحكومية والخاصة بتبني عرضها للجمهور.