من متحف الغردقة.. ملكات جمال العالم يوجهن رسالة دعم للسياحة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - زارت ملكات جمال السياحة والبيئة، اليوم الأحد، جراند أكواريوم بالغردقة؛ حيث أبدين إعجابهن وانبهارهمن الشديد بجمال أسماك القرش والكائنات البحرية الغريبة وأسماك المانتا المعروفة داخل الأكواريوم، الذي يعد السابع على مستوى العالم.

وبعد انتهاء ملكات جمال السياحة من جولة "جراند أكواريوم"، تم التوجه إلى متحف الغردقة الجديد، وأبدين انبهارهن بالحضارة المصرية العريقة، وبالأخص تمثال الملكة ميريت أمون إلهة الجمال.

وأشدن ملكات جمال العالم، بطبيعة مصر الخلابة، وخاصة مدينة الغردقة؛ حيث أكدن أنهن سيعدن مرة أخرى إلى مصر للتعرف على جميع المزارات في جميع مناطقها وليس البحر الأحمر فقط.

وعبرت العديد من ملكات الجمال عن سعادتهن باستضافة منتجع الباتروس بيتش لهم، داعين أبناء موطنهم لزيارة مصر لما شاهدوه من مناظر طبيعية وحضارة تعود إلى الاف السنين.

وتأتى جولة اليوم، تحت رعاية مجموعة الباتروس المستضيفة لفعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، المقامة فى الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل بمنتجع الباتروس وايت بيتش بالغردقة ؛ لتشجيع وتنشيط السياحة وإلقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة.

ويستضيف منتجع الباتروس بمدينة الغردقة خلال نوفمبر الحالي مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة .

الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة استضافت حفلات عالمية كبرى برعاية مجموعة الباتروس كحفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا فى يناير الماضي بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر .