محمد حفظى: هذا ردى على المتربصين بالقاهرة السينمائي

كشف المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى من المقرر ان ينطلق فى 2 ديسمبر المقبل وذلك فى دورته الـ 42.

وقال محمد حفظى لـ دوت الخليج : "أنا لا أهتم بمثل هذه الأمور، وأن كنت أرى أن هناك متربصين بالمهرجان وهم قلة، واتجاهلهم تماما.

وأضاف حفظى : "أفضل أن لا أتاثر بهم أو اهتم بما يقولونه، حتى لا يؤثر ذلك سلبيا على المهرجان الذى حقق نجاحا كبيرا فى دورته السابقتين، وذلك بشهادة الكثير من صناع السينما والنقاد والإعلاميين.

وأضاف حفظى : "أرى أن ردى الوحيد عليهم هو التجاهل التام وعدم النظر إليهم، وأن التفت فقط الى عملى، وأحاول دائما تقديم كل ما هو جديد ومختلف، ولكن هناك بعض الأراء الأخرى التى اعتبرها نوعا من النقد، والذى أهتم به.

كشف المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن الصعوبات التى واجهت إدارة المهرجان فى التجهيز لهذه الدورة التى تحمل رقم 42 والتى من المقرر ان تنطلق فى 2 ديسمبر المقبل. وقال المنتج محمد حفظى لـ "دوت الخليج" : واجهنا كثيرًا من الصعوبات ولعل من أبرزها جائحة كورونا التى اثرت على العالم ككل وبرغم من ذلك كنت نجهز للدوره بعيدا عن اى معوقات على الرغم من عدم علمنا باقامتها. وأضاف المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى،: وفور علمنا بامكانية اقامة المهرجان بعد قرار رئاسة الوزراء استكملنا التجهيز للدورة ولكن كانت هناك معوقات اخرى خاصة بالادارة الفنية للمهرجان. وأوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى،: "بعد استقالة أحمد شوقى كانت هناك عدد من الاقتراحات منها حضور مدير فنى جديد أو أن يتم تكون مكتب فنى من فريق عمل المهرجان وكان هذا الاقتراح الاقرب خاصة ان من الصعب حضور مدير للمهرجان جديد فى وقت قصير. واستحدث مهرجان القاهرة السينمائي ثلاثة جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل. الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة Watch It، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة "سينما الغد"، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيه، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر، أما الثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة َمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار. كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) المقدمة من شركة باديا – بالم هيلز، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التى سيتم اختيارها فى المسابقة الدولية. ويواصل المهرجان أيضا تقديم جائرة أفضل فيلم عربى المقدمة من شركة سبيد لاب بقيمه 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربى تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات (الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد).

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