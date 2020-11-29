زي القمر ... بوسي تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

نشر الفنانة بوسي صورتين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

زى قمر - مشاء الله - ربنا يسعدك - بسبوسة

اقرا ايضا :

المطربة بوسي عن تصريحات والدها: لم أقصر وببعتله فلوس ومصرفش عليا جنيه.. وأنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها

وشاركت المطربة بوسي في فقرة كوميدية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".

وأشعلت بوسي حماس الجمهور من خلال غناء مجموعة متنوعة من الأغاني بعد التعرف على اسم الأغنية عن طريق إيموجي يظهر أمامها على الشاشة.

وتسببت بوسي في حالة من البهجة والسعادة داخل ستوري منى الشاذلي بغناء أغنية " بابا فين"، وسط تصفيق وضحك الجمهور.

وكشفت المطربة بوسي، كواليس أزمتها الأخيرة مع والدها، قائلة "تفاجأت بتصريحات والدي بأنني أهمله وقبلها بيومين كلمني وبعتله فلوس".

وأضافت بوسي: "كنت هبعت فلوس لأبويا تاني وتفاجأت بتصريحاته عني أني عاقة ولا أصرف عليه".

ووجهت بوسي رسالة إلى والدها، قائلة: "أنت كنت فين طول السنين الماضية عندما كنت في عز المشاكل وكنت مستنية حد من أهلي يقف معايا ويجيب حقي وأحس إني ليا ضهر وسند" مضيفة:"لا توجد علاقة بيني وبين والدي وأبويا طلق أمي قبل ما اتولد وأمي كانت أبويا وأمي، ومعرفش حاجة عن أبويا وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا".