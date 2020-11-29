رامي صبري يشارك جمهوره بصورة جديدة له .. شاهد

نشر الفنان رامى صبرى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الفنان الجميل المحترم - منور يانجم - وحشتنا

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وحقق رامي صبري، نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي 2020 من خلال أغنية تتر مسلسل " فرصة تانية".

وحققت أغنية "خلينى أشوفك "، للفنان رامي صبري، 3 ملايين و597 ألف مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 أكتوبر الماضي.

أغنية «خلينى أشوفك» لـ رامي صبري، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ماستر: جلال الحمداوي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجًا على السوشيال ميديا.

حققت أغنية "خلينى أشوفك"، للفنان رامى صبرى، 3 ملايين و597 ألف مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 أكتوبر الماضي.

أغنية «خلينى اشوفك» لـ رامي صبري، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ماستر: جلال الحمداوي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.

الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

وحقق رامي صبري، نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي 2020 من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

و طرح الفنان رامي صبرى أحدث أغنياته "مش مرتاحين"، عبر قناته على موقع اليوتيوب وهى الأغنية التى تعد تتر مسلسل "طلقتك نفسي"، المقرر عرضه اليوم عبر قناة "النهار".

والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة محمد عادل، هاجر أحمد، أحمد عصام، كارولين عزمي، محمد مهران، أحمد الشامي قصة وسيناريو أحمد صبحي وأحمد عصام ومن إخراج محمد النقلي.