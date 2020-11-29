تعيين نوح البوسعيدي رئيساً جديداً للجمعية التاريخية العمانية

مسقط – الوطن :

صرح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بأنه تم تعيين المكرم السيد نوح بن محمد البوسعيدي، رئيساً جديداً للجمعية التاريخية العُمانية مشيراً إلى الدور الهام الذي قامت به الجمعية في السنوات السابقة منذ التأسيس وبأنه يتطلع إلى أن تتوافق أنشطة الجمعية مع مرحلة إعادة هيكلة العديد من القطاعات ومنها المتصلة بالوزارة والمؤسسات العلمية. وأشار معالي وزير التراث والسياحة إلى أن تأسيس الجمعية العُمانية التاريخية يرجع إلى عام 1972م بموجب الموافقة السامية وتحظى بشرف الرعاية الفخرية من مقام جلالة سلطان البلاد حفظه الله.

وتمثل الجمعية ملتقى علمياً مهماً للباحثين والمختصين في المجالات التراثية والتاريخية والعمرانية ومن بين أهدافها دراسة ونشر حقول المعرفة في التراث والتاريخ والحضارة العُمانية وتنفيذ برنامج للمحاضرات والفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة، والتواصل مع الجمعيات ذات الصلة، محلياً، وخليجياً، وعربياً، وعالمياً.

يذكر أن المكرم السيد نوح حاصل على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة إكستر البريطانية وعمل في مجال التحليل السياسي والعلاقات الدولية، تخلله العمل بسفارتي السلطنة في كوالالمبور وبرلين، ويعمل حالياً عضوا بمجلس الدولة.

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