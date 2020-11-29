سميرة عبد العزيز لـ"دوت الخليج الفني": السيرة المحمدية مختلفة وخالد جلال مخرج مبدع

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها اعتادت المشاركة في الليالي المحمدية، مشيرة إلى أن هذه المرة كانت مختلفة لكون قد تم عمل ديكور خاص بها على شكل مسجد الرسول.

وأضافت في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني': " سعيدة للغاية بالمشاركة في الليلة المحمدية وأتمنى أن يتم العرض ويتابعه عدد كبير من الجمهور لأن مدح رسول الله واجب يجب كلنا ان نعرفه".

وكشفت سميرة عبد العزيز عن سعادتها بنجاح عرض "الوصية ".

وعن دورها في المسرحية الثانية قالت " أقوم بدور أم الشهيد الذي يستشهد ابنها في عملية عسكرية ويظهر لي ويقول لي انا توفيت فأقول له أنت شهيد" وأن ذلك الدور مؤثر فيها بشكل شخصي لتجسيدها والدة الشهيد.

ووجهت الكلمة للمخرج خالد جلال " أنت فنان مبدع عظيم جدا وأنا احرص على متابعة كل اعماله".