محمد حفظى: مهرجان القاهرة السينمائى لم يتأثر بالهجوم على أحمد شوقى

كشف المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهر السينمائى الدولى، عن أن الهجوم الذى تعرض له احمد شوقى المدير الفنى للمهرجان السابق كان نتيجته تقدم استقالته من المهرجان.

وقال حفظى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : المهرجان لم يتأثر بردود الفعل والهجوم الشرس الذى تعرض له أحمد شوقى، ولكن قمنا بدراسة الأمر جيدا قبل أن يتقدم باستقالته من المهرجان، ورأى أن من الأفضل أن يتم رفع الحرج على المهرجان.

وأضاف حفظى : "هو نفس الأمر الذى فكرنا فيه، وذلك على الرغم من أن الأزمة التى وقع فيها أحمد شوقى لم تمت بالمهرجان بصلة، ولكن فى النهاية أحمد شوقى كان يمثل منصب عام، وهذا الأمر يؤثر عليه.

وأوضح حفظى : "أتصور أنه لم يكن مدركا لهذا الأمر عند كتابته لبعض التعليقات التى أثار حالة من الجدل وقلبت الرأى العام ضده، وأتصور أنه على أى مسئول أن يتحكم بشكل كبير فى أراءه، لان هذا الأمر قد يؤثر عليه سلبيا، وهو ما حدث مع أحمد شوقى، وهذا لا يغفل أنه من الشخصيات المؤثرة فى المهرجان وكان يتحمل العبء الأكبر فى المهرجان، وهذا لا يعنى أنه ينفرد بقرارات، ولكن معظم الاختيارات كان له الجانب الأكبر فيها.