محمد قبلاوي: فتح باب التقديم لـ أيام مالمو لصناعة السينما

ويعلن أيام مالمو لصناعة السينما عن فتح باب تقديم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير للحصول على الدعم المالي من خلال صناديق دعم أيام مالمو لصناعة السينما، اعتبارًا من الآن ولغاية 31 يناير2021.

وأكد قبلاوي أن مبادرة دعم الأفلام في مرحلة التطوير (روائي، قصير، وثائقي) تهدف إلى حث وتشجيع الإنتاجات السينمائية المشتركة بين السويد والعالم العربي، خاصة تلك التي تسلط الضوء على الثقافة والهوية العربية.