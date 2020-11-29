محمد قبلاوي: فتح باب التقديم لـ أيام مالمو لصناعة السينما

أعلن محمد قبلاوي رئيس ومؤسس مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام في مرحلة التطوير لأيام مالمو لصناعة السينما.
وأكد قبلاوي أن مبادرة دعم الأفلام في مرحلة التطوير (روائي، قصير، وثائقي) تهدف إلى حث وتشجيع الإنتاجات السينمائية المشتركة بين السويد والعالم العربي، خاصة تلك التي تسلط الضوء على الثقافة والهوية العربية.
المهرجان سيعقد في دورته الحادية عشر في الفترة ما بين 2 و7 أبريل 2021.
هذا وستعقد الدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما في الفترة ما بين ٣و٦ أبريل ٢٠٢١.
وقد حددت إدارة المهرجان بعض الشروط للتقديم منها:
أن يكون مخرج الفيلم عربي أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وألا تقل مدة الفيلم عن 70 دقيقة لفئة الفيلم الروائي و50 دقيقة لفئة الفيلم الوثائقي.
ويرحب المهرجان بالمشاريه المتوفر منها 20 دقيقة جاهزة للعرض، ويجب أن تحتوي مشروعات الأفلام على ترجمة باللغة الإنجليزية، أن تكون كل المستندات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا وستعقد الدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما في الفترة ما بين ٣و٦ أبريل ٢٠٢١.
وقد حددت إدارة المهرجان بعض الشروط للتقديم منها:
أن يكون مخرج الفيلم عربي أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وألا تقل مدة الفيلم عن 70 دقيقة لفئة الفيلم الروائي و50 دقيقة لفئة الفيلم الوثائقي.
ويرحب المهرجان بالمشاريه المتوفر منها 20 دقيقة جاهزة للعرض، ويجب أن تحتوي مشروعات الأفلام على ترجمة باللغة الإنجليزية، أن تكون كل المستندات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
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