إطلالة نجوى كرم في دبي حديث مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألّقت شمس الأغنية اللبنانية ​نجوى كرم​ بأحدث إطلالة لها بدبي في ​الإمارات​، وذلك.خلال حفل إفتتاح أحد صالونات التجميل.

ودعمت نجوى صديقتها الشيخة ​نور عبد الله الموسى​، زوجة الشيخ إبراهيم المعلا، وقد باركت لها إفتتاح أحدث الفروع العالمية للصالون، وأول فرع رسمي في الإمارات، بعد تحقيقها نجاح عالمي بفروعه في أميركا والبرازيل والخليج.

و هذه الإطلالة حصدت إعجاب عدد كبير من محبيها، ولاسيما وأنها المرة الثانية لها أمام محبيها في الإمارات، حيث أحيت أول حفل جماهيري لها في دبي منذ شهر، بعد غياب أشهر عن المسارح بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.