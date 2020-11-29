عقب تقديمه بالافتتاح.. عرض إضافي لفيلم الأب بمهرجان القاهرة السينمائي

ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.

فلوريان زيلر كان متحمسًا جدًا للفكرة إلى درجة أنه جعل اسم شخصية الرجل فى العمل من اسم الممثل الكبير وبطل الفيلم انتونى هوبكينز، وتاريخ مولده نفس لتاريخ النجم القدير.

تدور قصة الفيلم حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

حصل الفيلم على جائزة الجمهور فى مهرجان سان سباستيان ومن المحتمل ترشيحه للاوسكا كما من المحتمل ترشيح بطله الى الاوسكار أيضا.

عنوان الفيلم مقتبس من مسرحية ناجحة للمخرج نفسه تحمل أيضا نفس الاسم واستحق عنها فلوريان زيلر جائزة "موليير"، أبرز المكافآت الفرنسية فى مجال المسرح، فى 2014 ومجموعة كبيرة من الجوائز الخارجية.

وعرض الفيلم فى مهرجان تورنتو بعد أن قوبل بإشادات ومدح من النقاد فى مهرجان ساندانس فى يناير الفائت ومن المتوقع أن تنطلق عروضه بدور العرض فى ديسمبر المقبل بالتزامن مع عرضه فى مهرجان القاهرة. نجح زيلر في إقناع الملحن الإيطالي لودوفيكو ايناودي بتأليف موسيقى الفيلم.

قال المخرج زيلر أنه استوحى قصة الفيلم من جدته التى كان قريبًا جدًا منها والتي بدأت تعانى الخرف عندما كان فى الخامسة عشرة.