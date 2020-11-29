بـ إيموشن كأس.. أحمد الشيخ يشارك متابعيه بصورة جديدة ويعلق: تم

نشر احمد الشيخ لاعب النادى الاهلى صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
وعلق احمد الشيخ على الصورة قائلا " تم " وقام بوضع ايموشن لـ كأس " .
أكد أحمد الشيخ لاعب الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريقه طلب منه البقاء في صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن.
وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.
وقال أحمد الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "إذا كان هناك نصيب وكنت مستمر في الأهلي سأموت لتطوير نفسي وموسيماني تحدث معي أنه يحتاجني وطلب مني الاستمرار".
وتابع: "إذا كان النادي له رأي أخر فأنا تحت أمر الأهلي، ولكن لا أعرف ما الذي سيحدث، وسأجلس مع الجهاز الفني غدًا".
وأردف: "إذا كان المدرب يحتاجني سأكون متواجد، وإذا لم أكن في حساباته سأخذ خطوة أخرى، ولا أريد من جماهير الأهلي أن تحزن مني القرار لن يكون في يدي".
وأوضح: "قضيت 6 سنوات في الأهلي أجتهدت وتعبت ولم أفتعل مشكلة، وأتمنى من جماهير الأهلي تتمني لي التوفيق".
واستطرد: "حصلت على عهد أن الكلام شىء والفعل شىء، وتواجدي في الأهلي شىء كبير جدًا وكنت أحلم بالانضمام له وضحيت من أجله، والناس كلهم يعلمون كيف ضحيت وقت انتقالي له".
وأضاف: "الفترة الوحيدة التي بدأت المشاركة فيها كانت مع السويسري رينيه فايلر المدرب السابق وكنت أشارك بشكل كبير على الفترات الماضية وكنت أقدم أداء جيد وأسجل أهداف".
واختتم: "في مصر المقاصة كنت ألعب 90 دقيقة والمدير الفني إيهاب جلال كان يعطني الثقة، ويعرف كيف يتعامل مع لاعب الكرة ويخرج كل إمكانياته وكنت أفضل لاعب في الدوري".
توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.
الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب.
فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.
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