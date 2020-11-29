الجائحة فيلم لـ سالم العامري يتناول جزءا من حياة رجاء الجداوي قبل رحيلها

يعكف الممثل الأماراتى سالم العامري، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجائحة" والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعرب "سالم العامري"عن سعادته البالغة للمشاركة فى ذلك العمل الفنى، الذي يجسد فيه شخصية شاب مصري في دولة الإمارات ويحرص من خلاله على توصيل رسالة هادفة للشباب المصري. ويتناول فيه جزء من حياة الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا ووفاتها متأثرة بهذا الفيروس، لما لها من قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وتكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى تربوى، ويتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته. وأشار "العامري" إلى انه يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر موهبته الحقيقة، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

ويعد الفيلم هو أول فيلم روائي يجسد جزء من حياة الفنانة الراحلة "رجاء الجداوي" تقديرا لها ولمكانتها الفنية، وتأثيرها الكبير على الأسر العربية.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الجاري بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.