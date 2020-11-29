تفاصيل النصب باسم أميرة العايدي على فيسبوك

نفت الفنانة أميرة العايدي امتلاهكا أي حسابات بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مشيرة إلى ان أحد الأشخاص دشن حسابا باسمها منذ فترة طويلة.

وقالت أمرة لـ"دوت الخليج": يتواصل هذا المزيف للأسف الشديد مع عدد من الصحافيين والنجوم ويطلب منهم بعض الأمور الشخصية باسمى، وهو أمر مزعج للغاية ويضع اسمى على المحك.

وأضافت: علمت من بعض الأصدقاء أن هذا الحساب المزيف طلب من بعض الأصدقاء أرقام تليفونات، وخدمات في بعض الجامعات الخاصة، وبعض الاموال.

وتواصل الفنانة اميرة العايدى تصوير دورها فى مسلسل "ضربة معلم" والذى يعرض خلال هذه الفترة.