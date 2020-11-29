تفاصيل النصب باسم أميرة العايدي على فيسبوك

وقالت أمرة لـ"دوت الخليج": يتواصل هذا المزيف للأسف الشديد مع عدد من الصحافيين والنجوم ويطلب منهم بعض الأمور الشخصية باسمى، وهو أمر مزعج للغاية ويضع اسمى على المحك.
وأضافت: علمت من بعض الأصدقاء أن هذا الحساب المزيف طلب من بعض الأصدقاء أرقام تليفونات، وخدمات في بعض الجامعات الخاصة، وبعض الاموال.
وتواصل الفنانة اميرة العايدى تصوير دورها فى مسلسل "ضربة معلم" والذى يعرض خلال هذه الفترة.
"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
أمير العايدى ابنة المنتج المسرحي الكبير الراحل " عبد القادر العايدي " بينما والدتها هي الفنانة القديرة الراحلة " عزيزة راشد " والتي قامت بارتداء الحجاب قبل أن يتوفاها الله و تميزت بتقديم الكثير من الأعمال الفنية من بداية ظهورها وحتى وقت وفاتها في ديسمبر 2010.
وكان آخر مسلسل شاركت فيه قبل وفاتها هو مسلسل " العار " مع الفنان الشاب مصطفى شعبان والفنان القدير حسن حسني ، ولكن على الرغم من أصل أميرة العايدي الفني إلا أن كلا والديها رفضوا ان تنضم إلى معهد الفنون المسرحية فاضطرت لقبول رغبة والديها والتحقت بكلية الحقوق.
ومن أبرز أعمال أميرة العايدى الفنية سوق العصر والحصان الأسود وموجة حارة ونونة المأذونة وغيرها من الاعمال الرائعة.
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