بتتخيلي .. أحدث أغاني المطرب السوري سامر كابرو

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان "بتتخيلي"، من كلمات الشاعرة السورية رامية بدور، وألحان الفنان السوري مهند الأيوبي، وتوزيع روي توما.
الأغنية شبابية، تجمع بين الإيقاع السريع والكلمات الرومنسية، صورها كابرو على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة نورشوبينغ، تحت إدارة المخرج جورج توما.
وقصة الأغنية: يتخيل كابرو نفسه مع فتاة أحلامه كما يتمناها، لكنه يراها بعيدة في المجرات والفضاء والكواكب، ويبحث عنها بمخيلته ويعيش معها قصة حب مجنونة.
كابرو الذي تقصد إطلاق الأغنية بهذا الوقت، أراد أن يوصل رسالة معينة، وهي تحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال عمل فني يبث الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور.
وحاليًا يتحضر سامر للقاء جمهوره خلال فترة عيد الميلاد في ألمانيا، بعدها يسافر إلى السويد كي يستقبل السنة الجديدة في مدينة فاستراس السويدية.
وتقول كلمات الأغنية:
بتتخيليَّ ..
لو إنت.ِبتصيري إلي
وقدام عينيِّ هالجدايل تغزلي
بتتخيلي ..
شو بتعملي فيي
شوبتعملي فيي
بتولعي جنوني
بفديكي بعيوني
بقلّك يامجنونة
قلبك نبضو إلي
بتولعي جنوني
بفديكي بعيوني
بقلك يامجنونة
قلبك نبضو إلي
واتدللي ..
عاقلبي وتحلّي إلي
قديش دايب فيكي
أوعى تسألي
واتدللي ..
عاقلبي وتحلي إلي
قديش دايب فيكي
أوعى تسألي
شو بتعملي فيي
شوبتعملي فيي
بتولعي جنوني
بفديكي بعيوني
بقلك يامجنونة
قلبك نبضو إلي
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