بتتخيلي .. أحدث أغاني المطرب السوري سامر كابرو

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان "بتتخيلي"، من كلمات الشاعرة السورية رامية بدور، وألحان الفنان السوري مهند الأيوبي، وتوزيع روي توما.

الأغنية شبابية، تجمع بين الإيقاع السريع والكلمات الرومنسية، صورها كابرو على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة نورشوبينغ، تحت إدارة المخرج جورج توما.

وقصة الأغنية: يتخيل كابرو نفسه مع فتاة أحلامه كما يتمناها، لكنه يراها بعيدة في المجرات والفضاء والكواكب، ويبحث عنها بمخيلته ويعيش معها قصة حب مجنونة.

كابرو الذي تقصد إطلاق الأغنية بهذا الوقت، أراد أن يوصل رسالة معينة، وهي تحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال عمل فني يبث الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور.

وحاليًا يتحضر سامر للقاء جمهوره خلال فترة عيد الميلاد في ألمانيا، بعدها يسافر إلى السويد كي يستقبل السنة الجديدة في مدينة فاستراس السويدية.

وتقول كلمات الأغنية: