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بتتخيلي .. أحدث أغاني المطرب السوري سامر كابرو

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أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان "بتتخيلي"، من كلمات الشاعرة السورية رامية بدور، وألحان الفنان السوري مهند الأيوبي، وتوزيع روي توما.

الأغنية شبابية، تجمع بين الإيقاع السريع والكلمات الرومنسية، صورها كابرو على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة نورشوبينغ، تحت إدارة المخرج جورج توما.

وقصة الأغنية: يتخيل كابرو نفسه مع فتاة أحلامه كما يتمناها، لكنه يراها بعيدة في المجرات والفضاء والكواكب، ويبحث عنها بمخيلته ويعيش معها قصة حب مجنونة.

كابرو الذي تقصد إطلاق الأغنية بهذا الوقت، أراد أن يوصل رسالة معينة، وهي تحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال عمل فني يبث الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور.

وحاليًا يتحضر سامر للقاء جمهوره خلال فترة عيد الميلاد في ألمانيا، بعدها يسافر إلى السويد كي يستقبل السنة الجديدة في مدينة فاستراس السويدية.

وتقول كلمات الأغنية:

بتتخيليَّ ..

لو إنت.ِبتصيري إلي

وقدام عينيِّ هالجدايل تغزلي

بتتخيلي ..

شو بتعملي فيي

شوبتعملي فيي

بتولعي جنوني

بفديكي بعيوني

بقلّك يامجنونة

قلبك نبضو إلي

بتولعي جنوني

بفديكي بعيوني

بقلك يامجنونة

قلبك نبضو إلي

واتدللي ..

عاقلبي وتحلّي إلي

قديش دايب فيكي

أوعى تسألي

واتدللي ..

عاقلبي وتحلي إلي

قديش دايب فيكي

أوعى تسألي

شو بتعملي فيي

شوبتعملي فيي

بتولعي جنوني

بفديكي بعيوني

بقلك يامجنونة

قلبك نبضو إلي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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