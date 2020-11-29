بدء التصوير خلال 20 يوما.. أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز معا في رمضان

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وقررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.

وتستمر الشركة في انهاء باقى تعاقدات الشخصيات المساعدة تمهيدا لبدء خلال 20 يوما.

ياسمين عبد العزيز قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه" ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر.

وقدم أحمد العوضى شخصية الارهابى هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة، وشارك في بطولته عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، اسر ياسين.

كانت حالة من الجدل الواسع أثيرت مؤخرا بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهى الشائعة التى طفت على السطح خلال الساعات الماضية.

ولكن الفنان أحمد العوضى، قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة "ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا".

أسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحب الآخر بعد وصلة ردح بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى خاصة أن ياسمين عبدالعزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج التى تزوجت منه.

