حلقات جديدة من "كلمة ورد غطاها" لــ عمرو الليثي وأحمد صيام عبر الشرق الأوسط

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ إذاعة الشرق الأوسط في اذاعة حلقات جديدة من برنامج " كلمة ورد غطاها " في الانطلاقة الجديدة للبرنامج الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي والفنان احمد صيام.

كلمة ورد غطاها تجربة إذاعية جديدة " سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونتقابل معاها يوميًا بشكل بسيط وساخر البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه وكما يقوم بتمثيل الشخصيات بطريقة كوميدية الفنان الكبير أحمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسني.

ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرًا الظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها وكيفية التصدي لها وعلاجها.

وتتناول حلقات هذا الاسبوع من البرنامج الحديث عن عدد من السلوكيات المرفوضة لبعض الأشخاص والظواهر السلبية مثل الموقعاتي، عدو الموبايل، والشخص الذي له طلبات كثيرة وظاهرة خدوهم بالصوت، وغير ذلك وتناولها بطريقة ساخرة.

" كلمة ورد غطاها "يذاع عبر أثير شبكة الشرق الأوسط في الثامنة الا خمس دقائق صباحًا ويعاد في الرابعة عصرًا من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا.