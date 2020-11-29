شاهد .. مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز على نيل القاهرة

شارك عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في حفل الجاز الأسبوعي الذي يقام داخل مطعم شهير للمأكولات المصرية والعالمية بأحد الفنادق الكبري على كورنيش نيل القاهرة.
وكان ضمن الحضور الفنان مصطفى فهمي وحرمه الإعلامية فاتن موسى وكابتن محمد عبد المنصف وحرمه لقاء الخميسي ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والفنانة التشكيلية سوزي عرفه حرم المخرج عمرو عرفه، ومحسن العوضي ونجية العوضي والخبير السياحي أحمد الشندويلي وغادة بشر .. وغيرهم ممن استمتعوا بأشهى الأطباق العالمية وموسيقى الجاز وسط أجواء نيل القاهرة الساحرة.
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يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل "مليكة"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال.
مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، ومصطفى فهمى، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، ورامز أمير، وأحمد العوضى، وصفاء الطوخى، وندا بسيونى، وآية سماحة، ودانا حمدان، ومحمد حمدى، وإيمان الزيدى، ولمياء كرم.
جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية، وبدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية،عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة "نجوم" التي تبث من دبي.
وعملت فاتن موسى كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج "دخان بلا نار"، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانًا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.
وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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