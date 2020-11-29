شاهد .. مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز على نيل القاهرة

شارك عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في حفل الجاز الأسبوعي الذي يقام داخل مطعم شهير للمأكولات المصرية والعالمية بأحد الفنادق الكبري على كورنيش نيل القاهرة.

وكان ضمن الحضور الفنان مصطفى فهمي وحرمه الإعلامية فاتن موسى وكابتن محمد عبد المنصف وحرمه لقاء الخميسي ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والفنانة التشكيلية سوزي عرفه حرم المخرج عمرو عرفه، ومحسن العوضي ونجية العوضي والخبير السياحي أحمد الشندويلي وغادة بشر .. وغيرهم ممن استمتعوا بأشهى الأطباق العالمية وموسيقى الجاز وسط أجواء نيل القاهرة الساحرة.

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يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل "مليكة"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال. مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، ومصطفى فهمى، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، ورامز أمير، وأحمد العوضى، وصفاء الطوخى، وندا بسيونى، وآية سماحة، ودانا حمدان، ومحمد حمدى، وإيمان الزيدى، ولمياء كرم.