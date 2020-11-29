فيديو ريهام عبد الغفور:والدتي قاطعتني لعدم رضاها عن أدواري الجريئة

ريهام عبد الغفور حلت ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي والمعروض على قناة "الحياة"، وكشفت الفنانة المصرية عن السبب الذي جعل والدتها تقاطعها لفترة، كما تحدثت عن تفاصيل دورها الأخير في حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا".

ريهام عبد الغفور: "والدتي رفضت تقديمي لدور راقصة"

ريهام عبد الغفور أوضحت في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي أنها واجهت موقفا حازما من والدتها وذلك بعدما قررت أن تقدم دور راقصة في مسلسل "حارة اليهود" الذي عرض في عام 2015، وان والدتها تحفظت كذلك على الملابس التي ظهرت بها في العمل فقالت ريهام عبد الغفور: "دوري في مسلسل (حارة اليهود) اعتبره من الأدوار التي كنت شجاعة في اختيارها وتقديمها، وفي نفس الوقت كانت والدتي متحفظة على مشاركتي في هذا الدور وحتى الآن، فوالدتي شخصية قوية وكانت تخشى من انتقاد البعض لظهوري وسبب اعتراضها على الملابس التي ظهرت بها، على الرغم أنها لم تكن هناك مبالغة فيها، وسبب إختياري للدور هو المخرج ماندو العدل الذي اعتبره قادرا على تقديمي في أدوار مختلفة، وهو من اختارني في مسلسل (الداعية) وكذلك في (حارة اليهود)".

ريهام عبد الغفور: والدتي قاطعتني لفترة حتى تدخل زوجي للصلح

ريهام عبد الغفور أكدت أن والدتها قاطعتها لفترة نتيجة هذا الدور مما جعل زوجها يتدخل من أجل حل هذه الأزمة بينهما ويقنعها بأن الدور ليس بالشكل الذي تراه فقالت ريهام عبد الغفور: "والدتي قاطعتني لفترة إلى أن تحدث معها زوجي وهو شخص ليس منفتح بشكل كبير لكنه لم يجد في الدور ما يغضبها واقتعت في النهاية بعدما تحدث معها، وأنا في طفولتي كنت احلم بأن أصبح راقصة باليه وبدات تدريبات كذلك في معهد الباليه لكن لم استمر ونادمة على ذلك".

ريهام عبد الغفور: خشيت من رد فعل الجمهور حول حكاية "ربع قيراط"

ريهام عبد الغفور تحدثت كذلك عن شخصية "منى" في حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا" فقالت: "شخصية منى في (ربع قيراط) التقيت بأشخاص يشبهونها في حياتي بكثرة، ومن هنا استطعت ان اقدم الشخصية وتحديدا لكونها انسانية في الأساس واعتقد أن هذا سر نجاحها، وأكثر الصعوبات التي واجهتها في العمل هو عودتي لأول مرة للدراما بعد تقديمي لشخصية فريدة في مسلسل (زي الشمس) وكانت أخشى من رد فعل الجمهور لذلك حرصت على تقديم عمل ينال إعجابهم".

يذكر أن ريهام عبد الغفور تستعد خلال الفترة القادمة للمشاركة في عمل درامي جديد تتعاون مع الفنان مصطفى شعبان ويحمل اسم "حتى لا يطير الدخان"، وكانت ريهام عبد الغفور قد شاركت كضيفة شرف في فيلم "صاحب المقام" والذي عرض في شهر يوليو الماضي.