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تعليق ناري ليسرا على واقعة السخرية من شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - علقت النجمة يسرا على واقعى السخرية من لاعب الزمالك شيكابالا، قائلة: "أنا أهلاوية وصلحاوية قبل ما أكون أهلاوية، وصالح سليم كابتن النادي الأهلي كان أصحابه الأنتيم كانوا من الزمالك".

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة" أنه لم يكن بين صالح سليم وأصدقائه في الزمالك أي ضغائن من الموجودة حاليا".

وعبرت عن استيائها الشديد إزاء ما يحدث من سخرية بين الفريقين قائلة: "ليه ما يحصلش حب طول الوقت بين الطرفين؟!"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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