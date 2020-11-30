تركي آل الشيخ يعلن عن موعد طرح أول عمل فني له مع أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وكتب تركي: "بكرا الساعة ٩ أغنيتي معاك وأول تعاون، وأهديك الأغنيه ولكل الجمهور".

وأعلنت أصالة من جانبها عن إعجابها بكلمات الأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وكتبت أصالة، "الأغنية غير عاديّة ومو طبيعيّة.. غايه بالسهولة وتفاصيل لا تخطر على بال.. عشقتها ..تحدّتني وتحدّيتها.. حلوة بطريقة ساحرة.. طيّبة متلّ قلّبك أبوناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّلي سعادة وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيرة ابن الرّياض البار"