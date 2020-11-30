شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد سقوط الفنان محمد رمضان في حفل دبي وكيف كانت ردة فعله! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 30 نوفمبر 2020 01:32 صباحاً - داولت وسائل اعلام عربي مقطع فيديو لحظة سقوط الفنان المصري محمد رمضان من المسرح أثناء حضوره اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، إحدى الحفلات في الإمارات، وسائل التواصل الاجتماعي بمصر والدول العربية.

وظهرت في الفيديو لحظة سقوط محمد رمضان على المسرح أثناء سيره نحو منصة التكريم في مهرجان الضيافة الدورة 4 بدبي في الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد رمضان توجه إلى دبي؛ للمشاركة في مهرجان الضيافة الرابع، موضحة أنه تم تكريمه من قبل اللجنة المنظمة بعد “أزمة التطبيع” الأخيرة.

يُذكر أن محمد رمضان ممنوع من الظهور على وسائل الإعلام المصرية كافة بقرار رسمي، حيث تقرر مؤخرا حظر تداول اسمه أو صوره؛ بعد تجميده فنيا من نقابة المهن التمثيلية.

ولقي قرار وقف محمد رمضان حتى إشعار آخر، ترحيبا واسعا في الشارع الفلسطيني والمصري، إذ أكد المعلقون على مواقع التواصل، رفضهم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.