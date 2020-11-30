وزير الثقافة البريطاني يطالب "نتفليكس" بتحذير المشاهدين من أن مسلسل "التاج" مستوحى من الخيال

القاهرة - محمد ابراهيم - دعا أوليفر دودن، وزير الرياضة والثقافة والإعلام في بريطانيا، شبكة "نتفليكس" إلى تحذير المشاهدين في بداية كل حلقة من مسلسل "Crown" من أن العرض مستوحى من الخيال.

وقال دودن "إنه عمل خيالي تم تصويره بشكل جميل، كما هو الحال مع المنتجات التلفزيونية الأخرى، يجب أن يكون Netflix واضحًا منذ البداية. دون ذلك، أخشى أن جيلًا من المشاهدين الذين لم ينغمسوا في هذه الأحداث قد يخطئون في الخيال على أنها حقيقة"، بحسب ما نقلت صحيفة "ميل".

من المتوقع أن يقدم الوزير طلبا رسميا إلى خدمة البث ويطلب منهم إضافة تحذير قبل كل حلقة.